Börülce Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Börülce Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Börülce Yetiştiricisi ne iş yapar, Börülce Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Börülce Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Börülce Yetiştiricisi Tanımı;

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Börülce Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Börülce Yetiştiricisi Maaşları

Börülce Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Börülce Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Börülce Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.61

Meslek Adı :

Börülce Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arazide üretime hazırlık yapan, üretim tekniklerini kullanarak tekniğine uygun olarak börülce yetiştirip, bitkilerin bakım ve kültürel işlemlerini yürüterek hasat ve hasat sonu işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Börülce Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazide üretim için hazırlık yapmak,

b) Generatif Üretim Yapmak,

c) Börülce yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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