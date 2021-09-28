Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon

Avrupa futbolunun en nemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Almanya ligi devi Borussia Dortmund ile İngiltere ligi devi Sporting Lizbon karşı karşıya geldi.

Dortmund bulduğu tek golle rakibini mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.

BORUSSİA DORTMUND 1-0 SPORTİNG LİZBON

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın bulunduğu C Grubu’nda Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Almanya’da oynanan ve Dortmund 'un 1-0 kazandığı karşılaşmanın tek golü 37. dakikada Donyell Malen’den geldi. Golün asistini ise Jude Bellingham yaptı.

Bu sonuçla puanını 6 yapan Dortmund, aynı puandaki Ajax’ın arkasında averajla ikinci sırada yer aldı. Grupta puanı bulunmayan Sporting Lizbon da, benzer durumdaki Beşiktaş’ın arkasında -5 averajla sonuncu sırada kaldı.