Borussia Dortmund 2-3 Bayern Münih |MAÇ SONUCU

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? Almanya'da sezonun maçı geldi çattı. Bundesliga'nın ve Avrupa'nın en çok izlenen maçlarından birisi olan Borussia Dortmund - Bayern Munih karşılaşması, bu akşam oynanacak. Zorlu mücadele öncesi maç hakkındaki tüm bilgileri haberimizde verdik. Bu sezon ligde oldukça iyi ilerleyen iki takımda, aynı puanı paylaşıyor. İki takımda 6 maçta 15 puan topladı, Bayern Münih liderken, Dortmund ikinci sırada konumlandı. İki takımında 4 maçlık bir galibiyet serisi bulunuyor.

DORTMUND - MUNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 7'inci haftasında oynanacak olan Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı, bu akşam saat 20.30'da Westfalen Stadı'nda oynanacak. 'Der Klassiker'de muhtemel 11'ler şöyle:

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Reus, Reyna, Sancho, Haaland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Coman, Müller, Lewandowski

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bundesliga yayıncısı S Sport, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında da futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.30'da S Sport 2 kanalından naklen izlenebilecek. Mücadeleyi şifresiz izlemek de mümkün.

Nesine.com ve Misli.com 'Der Klassiker'i mobil uygulamalarından ve web sitelerinden şifresiz olarak izleme imkanı sağlıyor.

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