Borussia Dortmund - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. grup maçına çıkacak olan Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund karşısında mücadele edecek. Peki Borussia Dortmund - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplara haberimizde yer verdik...

A+ A-

Bu sezon devler liginde istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, grup aşamalarının son maçında Dortmund deplasmanına gidecek. En azından grup aşamasını puan alarak tamamlamak isteyen siyah beyazlı ekibin bu karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Borussia Dortmund - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar... BORUSSİA DORTMUND - BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Borussia Dortmund - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 7 Aralık 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak. BORUSSİA DORTMUND - BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Borussia Dortmund - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, internet üzerinden üyelik satın alınarak izlenebilmektedir. Şampiyonlar ligiBeşiktaş KulübüBorussia Dortmund