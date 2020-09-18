Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bundesliga'da yeni sezon heyecanı başlıyor. Ligin en çok şampiyon olan ikinci takımı Borussia Dortmund, Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Peki, Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...
Bundesliga'da yeni sezon heyecanı koronavirüs salgınının gölgesinde başlıyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından ligi 2. sırada bitiren Dortmund, sezonu evinde oynayacağı Borussia Mönchengladbach maçıyla açıyor. Bu sezon Bayern Münih'in uzun yıllardır süren şampiyonluk ambargosuna son vermek isteyen Borussia Dortmund, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...
BORUSSİA DORTMUND - MÖNCHENGLADBACH NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Bundesliga'da sezonun ilk haftasında oynanacak Borussia Dortmund - Mönchengladbach maçı, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 19:30'da izleyicilerle buluşacak. Karşılaşma, Dortmund'un kendi evinde Signal-İduna Park'ta oynanacak.
HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
Bundesliga'nın ilk haftasında oynanacak olan Dortmund - Mönchengladbach maçı, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.30'da S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. S Sport 2 kanalını izlemek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz...
Aralarındaki son 5 maç
07/03/20 Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund
30/10/19 Borussia Dortmund 2-1 Mönchengladbach
19/10/19 Borussia Dortmund 1-0 Mönchengladbach
18/05/19 Mönchengladbach 0-2 Borussia Dortmund
21/12/18 Borussia Dortmund 2-1 Mönchengladbach