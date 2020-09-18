Bundesliga'da yeni sezon heyecanı koronavirüs salgınının gölgesinde başlıyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından ligi 2. sırada bitiren Dortmund, sezonu evinde oynayacağı Borussia Mönchengladbach maçıyla açıyor. Bu sezon Bayern Münih'in uzun yıllardır süren şampiyonluk ambargosuna son vermek isteyen Borussia Dortmund, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BORUSSİA DORTMUND - MÖNCHENGLADBACH NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bundesliga'da sezonun ilk haftasında oynanacak Borussia Dortmund - Mönchengladbach maçı, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 19:30'da izleyicilerle buluşacak. Karşılaşma, Dortmund'un kendi evinde Signal-İduna Park'ta oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bundesliga'nın ilk haftasında oynanacak olan Dortmund - Mönchengladbach maçı, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.30'da S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. S Sport 2 kanalını izlemek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz...

Aralarındaki son 5 maç

07/03/20 Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund

30/10/19 Borussia Dortmund 2-1 Mönchengladbach

19/10/19 Borussia Dortmund 1-0 Mönchengladbach

18/05/19 Mönchengladbach 0-2 Borussia Dortmund

21/12/18 Borussia Dortmund 2-1 Mönchengladbach



