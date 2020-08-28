Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ve Paderborn, hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Bundesliga'yı 2. sırada Bayern Münih'in ardından bitiren Dortmund, yeni sezonda şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istiyor. Paderborn ise sezonu son sırada bitirerek Bundesliga 2'ye düştü. Peki, Borussia Dortmund - Paderborn hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

BORUSSİA DORTMUND - PADERBORN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund'un antrenman sahasında oynanacak mücadele 28 Ağustos Cuma günü TSİ 16.30'da başlayacak. Karşılaşmada iki takımda kendilerini yeni sezon öncesinde deneme fırsatı bulacak. Ayrıca yeni transferlerinde sahada olması bekleniyor.

HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Paderborn, arasında oynanacak mücadelenin herhangi bir televizyon yayıncısı şu an için bulunmuyor. Karşılaşmanın Borussia Dortmund'un Youtube kanalından yayınlanması da olası.

Almanya Bundesliga 18 Eylül'de futbolseverlerin karşısına çıkacak.