Borussia Dortmund- Sevilla maç özeti izle 2-2! Cüneyt Çakır maça damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takımı belirlemek için oynanacak olan son 16 Turu rövanş maçları kapsamında Alman ekibi Borussia Dortmund, ilk maçta 3-2 yendiği İspanyol ekibi Sevilla ile kozlarını paylaştı. Signal-Iduna-Park'ta oynanan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

Mücadelede Sevilla, Ocampos ve Suso ile pozisyon bulsa da maçın 35.dakikasında Reus'un yaptığı asistte Haaland'ın attığı golle ev sahibi Borussia Dortmund maçta 1-0 öne geçti.

PENALTI MAÇA DAMGA VURDU

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla biterken ikinci yarının 47.dakikasında Haaland dar açıdan topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, golü iptal ederek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Haaland'ın penaltı vuruşunu Bono çıkardı. Daha sonra VAR'dan yapılan uyarıda kaleci Bono'nun penaltı sırasında kale çizgisini erken terk ettiği belirlendi ve Cüneyt Çakır, penaltının tekrarlanmasını istedi. Topun başına tekrar geçen Haaland, bu kez penaltı gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

SEVİLLA 2-0'DAN DÖNDÜ AMA YETMEDİ

Maçın 66.dakikasında Papu Gomez'un sol kanattan ortasında Emre Can'ın müdahalesiyle De Jong yerde kaldı ve Cüneyt Çakır, maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Youssef En Nesyri topu filelerle bulaştırdı ve mücadelede skor 2-1 oldu. Mücadelenin 84.dakikasında gelişen Dortmund'un kontra atağında Dahoud'un vuruşunda Bono önemli bir kurtarışa imza attı.

Uzatma anlarında 90+5.dakikada Rakitic'in ortasında Youssef En Nesyri yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve maç bu skorla tamamlandı. (2-2)

BORUSSİA DORTMUND- SEVİLLA MAÇI İLK 11'LER

Dortmund: Marwin Hitz,Mateu Morey, Nico Schulz Mats Hummels , Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud , Marco Reus, Jude Bellingham, Emre CaN, Erling Haaland, Thorgan Hazard.

Sevilla: Bono, Jules Kounde, Jesus Navas,Diego Carlos,Suso, Joan Jordan, Oscar Rodriguez, Marcos Acuna, Fernando, Lucas Ocampos, Youssef En Nesyri.

BORUSSİA DORTMUND- SEVİLLA MAÇ ÖZETİ İZLE

Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Dortmund- Sevilla maç özeti.