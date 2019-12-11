Borussia Dortmund - Slavia Prag maç sonucu | Borussia Dortmund - Slavia Prag maç özeti
AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü kapsamında Borussia Dortmund - Slavia Prag maçı oynandı. Bu anlamda Borussia Dortmund - Slavia Prag maç sonucu 0-2 bitti. İşte Borussia Dortmund - Slavia Prag maç özeti...
İki takım Borussia Dortmund - Slavia Prag karşı karşıya geldi. AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.
İşte Borussia Dortmund - Slavia Prag maç sonucu ve Borussia Dortmund - Slavia Prag maç özeti detayları...
Şampiyonlar Ligi’nde 8 maç oynandı. Slavia Prag’ı 2-1 yenen Borussia Dortmund bir üst tura yükseldi.
Borussia Dortmund - Slavia Prag maç özeti
Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H gruplarında maçlar tamamlandı. F Grubu’nda Inter sahasında daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Barcelona’ya 2-1 yenildi, Slavia Prag’ı 2-1 yenen Dortmund, Katalan devinin ardından gruptan çıkan diğer takım oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları:
E Grubu
Napoli 4-0 Genk
Salzburg 0-2 Liverpool
F Grubu
Inter 1-2 Barcelona
Borussia Dortmund 2-1 Slavia Prag
G Grubu
Lyon 2-2 RB Leipzig
Benfica 3-0 Zenit St. Petersburg
H Grubu
Chelsea 2-1 Lille
Ajax 0-1 Valencia
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