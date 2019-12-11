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Borussia Dortmund - Slavia Prag maç sonucu | Borussia Dortmund - Slavia Prag maç özeti

AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü kapsamında Borussia Dortmund - Slavia Prag maçı oynandı. Bu anlamda Borussia Dortmund - Slavia Prag maç sonucu 0-2 bitti. İşte Borussia Dortmund - Slavia Prag maç özeti...

Borussia Dortmund - Slavia Prag maç sonucu | Borussia Dortmund - Slavia Prag maç özeti

İki takım Borussia Dortmund  - Slavia Prag karşı karşıya geldi. AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Borussia Dortmund  - Slavia Prag maç sonucu ve Borussia Dortmund  - Slavia Prag maç özeti detayları...

Şampiyonlar Ligi’nde 8 maç oynandı. Slavia Prag’ı 2-1 yenen Borussia Dortmund bir üst tura yükseldi.

Borussia Dortmund  - Slavia Prag maç özeti

Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H gruplarında maçlar tamamlandı. F Grubu’nda Inter sahasında daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Barcelona’ya 2-1 yenildi, Slavia Prag’ı 2-1 yenen Dortmund, Katalan devinin ardından gruptan çıkan diğer takım oldu. 

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları:

E Grubu

Napoli 4-0 Genk
Salzburg 0-2 Liverpool

F Grubu 

Inter 1-2 Barcelona
Borussia Dortmund 2-1 Slavia Prag

G Grubu

Lyon 2-2 RB Leipzig
Benfica 3-0 Zenit St. Petersburg

H Grubu

Chelsea 2-1 Lille
Ajax 0-1 Valencia

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