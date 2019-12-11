Borussia Dortmund - Slavia Prag maç sonucu | Borussia Dortmund - Slavia Prag maç özeti

İki takım Borussia Dortmund - Slavia Prag karşı karşıya geldi. AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Borussia Dortmund - Slavia Prag maç sonucu ve Borussia Dortmund - Slavia Prag maç özeti detayları...

Şampiyonlar Ligi’nde 8 maç oynandı. Slavia Prag’ı 2-1 yenen Borussia Dortmund bir üst tura yükseldi.

Borussia Dortmund - Slavia Prag maç özeti

Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H gruplarında maçlar tamamlandı. F Grubu’nda Inter sahasında daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Barcelona’ya 2-1 yenildi, Slavia Prag’ı 2-1 yenen Dortmund, Katalan devinin ardından gruptan çıkan diğer takım oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları:

E Grubu

Napoli 4-0 Genk

Salzburg 0-2 Liverpool

F Grubu

Inter 1-2 Barcelona

Borussia Dortmund 2-1 Slavia Prag

G Grubu

Lyon 2-2 RB Leipzig

Benfica 3-0 Zenit St. Petersburg

H Grubu

Chelsea 2-1 Lille

Ajax 0-1 Valencia