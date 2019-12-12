İki takım Borussia Mönchengladbach - Başakşehir karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki Borussia Mönchengladbach - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçını Almanya’da Borussia Mönchengladbach ile yapacak. Başakşehir’in, gruptan çıkmak için güçlü rakibini yenmesi gerekiyor. Maç ülke puanı için de büyük önem taşıyor.

Borussia Mönchengladbach - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’a konuk olacak. Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan Turuncu- Lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Bundesliga’da da lider durumda olan Borussia Mönchengladbach, grupta 8 puanla Roma’nın averajla önünde zirvede bulunuyor. Başakşehir ile Alman ekibi arasında İstanbul’da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Borussia Park’ta TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

Başakşehir nasıl tur atlar?

Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak. İstanbul ekibi, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

Borussia Mönchengladbach - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Zakaria, Stindl, Benes, Hofmann, Thuram, Plea

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, M.Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Elia, Crivelli

6 eksikle Almanya’ya

Başakşehir’in kadrosunda bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-Lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar, forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, UEFA’ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

Bayern’i devirdiler

Marco Rose yönetiminde Bundesliga’ya bu sezon damga vuran Mönchengladbach, 31 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. 10 galibiyet alan, 1 beraberliği bulunan, 3 kez de mağlup olan Alman ekibi, ligde oynadığı son maçta Bayern Münih’i 2-1 yenip zirvedeki yerini korumuştu.

Okan Buruk: Kazanacağız!

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik maç öncesi iddialı konuştu. Eksikleri olduğunu ve çok ciddi bir rakibe karşı oynayacaklarını vurgulayan Buruk, “Bu maç hem ülke puanı için hem de Başakşehir için büyük önem taşıyor. Bu sorumluluğu bilerek sahaya çıkacağız ve kazanmak için elimiden geleni yapacağız” dedi.