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  3. Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında Borussia Mönchengladbach, Manchester City'yi konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Borussia Mönchengladbach, Manchester City maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile Manchester City arasında oynanacak olan maç ile devam edecek. 

BORUSSİA  MÖNCHENGLADBACH- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Mönchengladbach ile Manchester City arasında oynanacak olan mücadele (24 Şubat Çarşamba) Türkiye saati ile saat 23.00'de oynanacak ve Bein Sports HD2'den naklen ve şifreli yayınlanacak. Puskas Arena'da oynanacak olan maçta  Artur Dias düdük çalacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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