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  3. Borussia Mönchengladbach Manchester City maç özeti izle 0-2!

Borussia Mönchengladbach Manchester City maç özeti izle 0-2!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında Borussia Mönchengladbach, evinde konuk ettiği Manchester City'e Silva ve Jesus'un attığı goller 2-0 yenildi.

Borussia Mönchengladbach Manchester City maç özeti izle 0-2!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile Manchester City arasında oynanacak olan maç ile devam etti. 

Dün Türkiye saati ile 23.00'de başlayan ve Puskas Arena'da oynanan maçta  Artur Dias düdük çaldı. Maçın 29.dakikasında Cancelo'nun sol kanattan yaptığı ortada arka direkte kafayı vuran Bernardo Silva'nın attığı golle City maçta 1-0 öne geçti. Maçın 64.dakikasında Cancelo'nun sol kanattan ortasında Bernardo Silva kafa pası ile topu altı pasa indirdi. Son dokunuşu yapan Gabriel Jesus skoru 2-0 yaptı ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Borussia Mönchengladbach Manchester City maç özeti izle 0-2!

MÖNCHENGLADBACH- MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE

Mönchengladbach - Manchester City maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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