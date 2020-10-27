Borussia Mönchengladbach - Real Madrid maçı CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor. B Grubu ikinci maçında Mönchengladbach, Real Madrid'i ağırlıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca kupayı müzesine en fazla götüren takım olan Real Madrid, her yıl olduğu gibi bu yıl da kupanın mutlak favorilerinden birisi. İspanya ekibi, B Grubu ikinci maçında Borussia Mönchengladbach deplasmanına çıkıyor. Gladbach ile Real Madrid arasında oynanan dört Avrupa kupası maçında taraflar birer galibiyet aldı (2B). Alman takımlarıyla oynadığı son dokuz Avrupa kupası maçında mağlubiyet almayan Real Madrid (6G 3B), son yenilgisini Nisan 2016'da Wolfsburg'dan aldı (0-2). İspanya temsilcisi, daha önce Alman rakiplerine karşı 10 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayamadı. Peki, Borussia Mönchengladbach - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Mönchengladbach ve Real Madrid, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Borussia Park Stadı'nda oynanacak. Maçı, İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek. Grinfeld'in yardımcılıklarını ise Roy Hassan ve Idan Yarkoni üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Borussia Mönchengladbach - Real Madrid mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından izlenebilecek.
Borussia Mönchengladbach 11'i: Sommer, Lainer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Kramer, Hofmann, Stindl, Neuhaus, Thuram, Plea.
Real Madrid 11'i: Courtois, Varane, Ramos, Mendy, Vazquez, Casemiro, Kroos, Valverde, Asensio, Vinicius Jr, Benzema.
Borussia Mönchengladbach - Real Madrid maçını canlı izlemek için tıklayınız.
2. HAFTA MAÇLARI
27 Ekim Salı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A
20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München
23:00 Atletico Madrid v Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B
20:55 Shakhtar Donetsk v Inter
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C
23:00 Marseille v Manchester City
23:00 Porto v Olympiakos
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax
23:00 Liverpool v Midtjylland
28 Ekim Çarşamba:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E
20:55 Krasnodar v Chelsea
23:00 Sevilla v Rennes
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev
23:00 Juventus v Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain
23:00 Manchester United v RB Leipzig