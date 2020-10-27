Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca kupayı müzesine en fazla götüren takım olan Real Madrid, her yıl olduğu gibi bu yıl da kupanın mutlak favorilerinden birisi. İspanya ekibi, B Grubu ikinci maçında Borussia Mönchengladbach deplasmanına çıkıyor. Gladbach ile Real Madrid arasında oynanan dört Avrupa kupası maçında taraflar birer galibiyet aldı (2B). Alman takımlarıyla oynadığı son dokuz Avrupa kupası maçında mağlubiyet almayan Real Madrid (6G 3B), son yenilgisini Nisan 2016'da Wolfsburg'dan aldı (0-2). İspanya temsilcisi, daha önce Alman rakiplerine karşı 10 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayamadı. Peki, Borussia Mönchengladbach - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Mönchengladbach ve Real Madrid, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Borussia Park Stadı'nda oynanacak. Maçı, İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek. Grinfeld'in yardımcılıklarını ise Roy Hassan ve Idan Yarkoni üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Borussia Mönchengladbach - Real Madrid mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından izlenebilecek.

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München

23:00 Atletico Madrid v Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter

23:00 Mönchengladbach v Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City

23:00 Porto v Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D

23:00 Atalanta v Ajax

23:00 Liverpool v Midtjylland

28 Ekim Çarşamba:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E

20:55 Krasnodar v Chelsea

23:00 Sevilla v Rennes

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F

23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg

23:00 Club Brugge v Lazio

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G

23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev

23:00 Juventus v Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H

20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain

23:00 Manchester United v RB Leipzig