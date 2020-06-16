Borussia Mönchengladbach Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak olan 32.Hafta maçında Borussia Mönchengladbach sahasında Wolfsburg'u ağırlıyacak. Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Mönchengladbach kazanarak Leverkusen'in puan kaybetmesini bekleyecek. Wolfsburg ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için bulunduğu konumu korumak amacıyla mücadeleye çıkacak. İşte detaylar...

MÖNCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Wendt, Ginter, Elvedi, Lainer, Kramer, Neuhaus, Herrmann, Hofmann, Stindl, Embolo

Wolfsburg: Casteels, Roussillon, Brooks, Pongracic, Mbabu, Schlager, Gerhardt, Arnold, Brekalo, Weghorst

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER

Borussia M.Gladbach, son 14 iç sahadaki maçının 12 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)

Borussia M.Gladbach, Wolfsburg ile oynadığı son 5 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)

Wolfsburg, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde kazandı (Bundesliga)

Wolfsburg, Borussia M.Gladbach ile oynadığı son 3 maçında en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)

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