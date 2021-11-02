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Boş arazide asılı şekilde bulunmuştu: Erkan Koldaş cinayete kurban gitmiş! Katil, boğduktan sonra ağaca asmış

Aydın'ın Efeler ilçesindeki boş bir arazide asılı olarak cansız bedeni bulunan Erkan Koldaş'ı inşaat ustası olan arkadaşı B.Z.'nin iple boğduktan sonra cansız bedenini ağaca astığı ortaya çıktı.

Boş arazide asılı şekilde bulunmuştu: Erkan Koldaş cinayete kurban gitmiş! Katil, boğduktan sonra ağaca asmış

Edinilen bilgiler göre 25 Ekim günü Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş bir arazide saat 08.30 sıralarında Erkan Koldaş'ın zeytin ağacına asılı olarak cansız bedeni bulunmuştu.  Koldaş'ın vücudunda darp izleri olduğu, giysilerinde ise yırtık olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipler, Koldaş'ın inşaat ustası olan arkadaşı B.Z.'yi, şüpheli olarak 30 Ekim'de gözaltına aldı.

Boş arazide asılı şekilde bulunmuştu: Erkan Koldaş cinayete kurban gitmiş! Katil, boğduktan sonra ağaca asmış

BAGAJA KOYARKEN KENDİNE GELDİ

Polis sorgusunda B.Z. cinayeti itiraf etti. Olayı anlatan B.Z., Erkan Koldaş ile arasında alacak meselesinden dolayı tartışma yaşandığını söyledi. Yaşanan boğuşma sırasında Koldaş'ı ittiğini anlatan B.Z.,"  Yere düştü, kriz geçirdi. Ben öldüğünü ya da bayıldığını sandım. Başka bir yere götürmek için aracımın bagajına koydum. Bagaja koyduğumda kendine geldi." dedi. 

Boş arazide asılı şekilde bulunmuştu: Erkan Koldaş cinayete kurban gitmiş! Katil, boğduktan sonra ağaca asmış

İPLE BOĞDU, AĞACA ASTI

 Erkan Koldaş'a önceden buluştukları metruk eve gitmesini söylediğini anlatan B.Z." Tekrar buluştuk. Elinde iple geldi. Yine boğuştuk. İpi elinden aldım. Hareketsiz kalıncaya kadar iple boğazına dolayıp, sıktım. Daha sonra cesedi aracımın bagajına koydum. Cesetten kurtulmak için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki zeytinlik alana gittim, orada ağaca astım." ifadelerini kullandı. 

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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