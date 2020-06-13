Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş bir araziye dökülen dökülen zifte saplanan ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alınan köpek, vücudunda oluşan derin yanıklar nedeniyle öldü. Çevreyi kirleterek ve köpeğin ölümüne neden olanların tespit edilmesi için incelemeler sürüyor.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muhallim Köy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir araziye kimliği belirsiz şahıslar tarafından dökülen zifte bir köpeğin saplandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ziftin içinde yorgun düşmüş haldeki köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler köpeğe ulaşarak saplandığı yerden kurtarmaya çalıştı. Köpek kendisine müdahale eden ekiplere saldırmaya çalıştı. Zifte bulanan köpek, ekipler tarafından yapılan müdahale ile yaklaşık yarım saatte kurtarılabildi.

Ekipler tarafından kurtarılan köpek olay yerine çağrılan hayvan barınağı yetkileri tarafından araca bindirildi. Köpek daha sonra Pelitli Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağında tedavi edilmek üzere götürüldü. Yapıştığı zift nedeniyle vücudunda derin yanıklar oluşan talihsiz köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araziye atık dökerek çevreyi kirleten ve bir köpeğin ölümüne neden olan kişi ve ya kişilerin tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyleyen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "Kim ya da kimler tarafından döküldüğü belli değil. Araştırılıyor. Bulunması halinde çevre kirliği ve bir hayvanın ölümüne sebep olmakla ilgili cezai işlem yapılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA