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BOŞ KALAN AVCILAR D-100 KARAYOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 10 civarında olurken, D-100 Karayolu Avcılar ve Küçükçekmece mevkii havadan görüntülendi.

BOŞ KALAN AVCILAR D-100 KARAYOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 10 civarında olurken, D-100 Karayolu Avcılar ve Küçükçekmece mevkii havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen üç günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk sabah saatlerinde yüze 10 civarında ölçüldü. Boş kalan D-100 Karayolu'nun Avcılar ve Küçükçekmece mevkii havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan boş yollar

Kaynak: DHA




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