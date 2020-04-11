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Boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.

Boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayınladığı genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul en sakin günlerinden birini yaşadı. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul'un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi.

Boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi

Boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi

Kaynak: İHA




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