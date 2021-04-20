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Boş masalara dikkat çekmek için oyuncakları kullandılar! Polonya’daki restoranın müşterisi bu kez oyuncaklar oldu

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında restoranların kapalı olduğu Polonya'da bir İtalyan restoranında boş masaların müşterisi peluş flamingo, saka kuşu, kaplan ve panda gibi oyuncaklar oldu.

Boş masalara dikkat çekmek için oyuncakları kullandılar! Polonya’daki restoranın müşterisi bu kez oyuncaklar oldu

Polonya'da bir İtalyan restoranında boş masaları peluş oyuncaklarla dolduruldu. İşletmenin yeni müşterileri peluş flamingo, saka kuşu, kaplan ve panda gibi oyuncaklar oldu.

BOŞ MASALAR OYUNCAKLARIN OLDU

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Polonya'da salgınla mücadelesini sürdürüyor. Ülke genelindeki kısmi Covid-19 kapanmasının devam ettiği Polonya'daki restoranlar şu an yalnızca paket servis hizmeti verebiliyor. Kapalı restoranların sahipleri ise dikkat çekmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Başkent Varşova'da bulunan bir İtalyan restoran işletmecisi Massimo, kapanma nedeniyle boş kapan masaları oyuncaklara ayırdı. Restoranı işleten çift internet üzerinden sipariş verdiği peluş flamingo, saka kuşu, kaplan ve panda gibi oyuncakları müşteri gibi ağırladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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