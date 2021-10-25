Çoğunlukla özel plaka almak isteyen kişiler tarafından rağbet gören bir konudur. Plakaların boşta olup olmadığı çeşitli yöntemlerle öğrenilebilmektedir. Peki, boş plaka sorgulama 2021 EGM, SMS | e-Devlet boş plaka sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Boş plaka sorgulama için 4 farklı yöntem vardır. Bunlar; EGM boş plaka sorgulama, 5664 Sms servisi ile plaka sorgulama, Sigortam 360 uygulaması üzerinden ve E-Devlet ile sorgulamadır.

Yapılan son düzenlemelere göre artık araçlar için hazırlanan plakalar Noterler tarafından uygulanmakta ve bu işlem için de plaka değişikliği yapılacağının belirtilmesi yeterli olmaktadır.

EGM BOŞ PLAKA SORGULAMA

Kullanılmayan plaka sorgulamanın ücretsiz yöntemi ikamet ettiğiniz ilin Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden sorgulamaktır. Yada bulunduğunuz ilin trafik cezası sorgulama Trafik Tescil İşlemleri bölümünü telefon ile arayıp ya da bizzat giderek Boş Plaka Sorgulaması yapılabilmektedir.

E-DEVLET BOŞ PLAKA SORGULAMA

E Devlet ile boş plaka sorgulama ya da plaka tahsis uygulamaları 2020’de kaldırıldı. Artık E devlet sitesi ve uygulaması kullanılarak bu hizmet takip edilemeyecek.

İSTANBUL BOŞ PLAKA SORGULAMA 2021

İstanbul için internetten sorgulama yapılamamaktadır. İstanbul’da ikamet eden vatandaşların Trafik tescil Şube Müdürlüklerine gitmeleri veya telefon ile aramaları gerekiyor.

ANKARA BOŞ PLAKA SORGULAMA 2021

Başkentte yaşayanlar için boş plaka sorgulama rezervasyon ve tahsis işlemleri internet üzerinden online bir şekilde yapılabilir. Ankara EGM internet sitesini ziyaret edilerek sorgulama işlemleri hızlı ve online şekilde yapılabilir.

ESKİŞEHİR BOŞ PLAKA SORGULAMA 2021

Eskişehir ilinde yaşayanlar illerinde boş plaka sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirler.

Eskişehir İl Egm internet sitesine giriş yapın,

Menü>Online işlemler> “boş plaka rezervasyon” menüsüne girin,

İstediğiniz plaka kodunu yazıp arama düğmesine dokunun. Eğer plaka kodu çıkarsa bu plaka boştur,

Önceden alınan plakalar için ise plaka bulunamamaktadır uyarısı verir.

Bazı illerde bu hizmete henüz geçilmemiştir.

SMS İLE BOŞ PLAKA SORGULAMA 2021

Boş plaka sorgulama işlemlerinin en kolay ve pratik yöntemi SMS ile plaka sorgulamadır. Tüm GSM operatör kullanıcıları 11 TL ücret karşılığında plaka sorgulama yaptırabilmektedirler.

Cep telefonların mesaj bölümüne “Detay boşluk Plaka” yazdıktan sonra 5664’e kısa mesaj atmaları yeterlidir. Sadece önceden alınmış plakalar için telefona detay bilgisi gelmektedir. Mesaj gelmiyorsa biliniz ki plaka boştadır.

SİGORTAM 360 UYGULAMASI BOŞ PLAKA SORGULAMA

sigortam 360 web uygulaması ile de 2021 yılı itibariyle 10,25 TL karşılığında plaka detay sorgulaması yaparak Boş Plaka sorgulaması yapabilirsiniz.