Boşalan ilçe merkezinde aç kalan güvercinleri besliyor

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin Öztürk (40), koronavirüs salgını nedeniyle boşalan ilçe merkezinde güvercinleri besliyor.

​Alaplı'da ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin Öztürk, boşalan ilçe merkezinde yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri besliyor. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Hüseyin Öztürk, "Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar da sokağa çıkamadığı için güvercinler aç kaldı. Benim burada 3 köpeğim var. Onlara kazandığım parayla yemek alıyordum. Koronavirüs çıktıktan sonra insanlar evlerine çekildi. İşe gidenler sadece ayakkabı boyatıyorlar. O da 4- 5 kişi geliyor. Ben de kazandığım paranın bir kısmıyla güvercinlere buğday alarak besliyorum" dedi.

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Kaynak: DHA