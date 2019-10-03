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  3. Boşanacağı eşiyle tartıştı; iki aracın arasında kalarak öldü

Boşanacağı eşiyle tartıştı; iki aracın arasında kalarak öldü

Afyonkarahisar'da boşanacağı eşiyle yol ortasında tartışan kişi, biri eşinin kullandığı iki aracın arasında kalarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da boşanacağı eşiyle tartışan Tuncay Demirel, pazar yerinde eşi Nazife Demirel ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonrasında arabasına binen Nazife Demirel'i Tuncay Demirel, eşinin saçından çekip dışarı çıkarmaya çalıştı.Bu sırada Nazife Demirel'in, otomobili hareket ettirmesiyle Tuncay Demirel yere düştü. Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

03 Ekim 2019 Perşembe 13:37

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