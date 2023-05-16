Boşanalı daha günler olmuştu! Demet Özdemir'in yeni gözdesi o isim oldu: Pes dedirtti

Geçtiğimiz haziran ayında beraberliklerini mutlu sonla sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerini noktalamaları üzerine güzel oyuncu Demet Özdemir’in o ismin takip isteğine karşılık vermesi gündeme bomba gibi düştü. Detaylar haberimizde…







O İSİM ŞİMDİ DE DEMET ÖZDEMİR'İN PEŞİNE DÜŞTÜ: SEVGİLİLER Mİ?

Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini sonlandıran Demet Özdemir hakkındaki iddialar devam ediyor. Adı bir dizi ünlü aşk söylentisiyle bağlantılı olan iş adamı Ümit Evirgen'in şimdi de kısa süre önce boşanmış olan Demet Özdemir'in peşine düştüğü söyleniyor. Sosyal medya hesaplarını takip eden ikinizin arasında neler oluyor?

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Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini sonlandıran Demet Özdemir hakkındaki iddialar devam ediyor. Adı birçok ünlünün aşk dedikodularına konu olan Ümit Evirgen'in geçtiğimiz günlerde boşandığı Demet Özdemir'in peşine düştüğü söyleniyor. Sosyal medya hesaplarından takipleşen iki ünlü ismin arasında neler oluyor? Detaylar haberimizde...

ÇAPKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah ile olan ilişkileri ile gündemde olan İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen şimdi Oğuzhan Koç'tan boşanmış olan, Demet Özdemir ile anılıyor.

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Sosyal medya hesaplarından ilk Umut Evirgen, Demet Özdemir’i takip etti daha sonra ise Demet Özdemir takip isteğine olumlu yanıt verdi.