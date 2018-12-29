Boşandığı eşini bıçaklayan koca tutuklandı

BURDUR'da geçen yıl boşandığı eşi Havva K.'yı (28) sokakta kalçasından bıçakla yaralayan Ferdi İmik (41) tutuklandı. İmik'in ifadesinde; "Evliyken başkalarıyla ilişkisi oldu. Beni maddi, manevi kullandığı için olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00'da Karasenir Mahallesi Turan Gönen Caddesi'nde meydana geldi. Ferdi İmik, 8 yıl evli kaldığı ve 2017'de ayrıldığı Havva K.'yi sokakta kalçasından bıçakladı. Olayın ardından İmik., eski eşinin cep telefonunu da alarak kaçtı. Burdur Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ferdi İmik, "öldürmeye teşebbüs" ve "yağma" suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Ferdi İmik'in ifadesinde eski eşini, kendisiyle birlikteyken başkalarıyla ilişkisi olduğunu iddia ederek, "Beni maddi, manevi kullandığı için olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Kalçasından birçok kez bıçaklanan Havva K.'nın Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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DHA