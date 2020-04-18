Boşandığı eski eşini tehdit ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da boşandığı eski karısını öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da yaşayan Nesibe Taşkıran'ın (25), sosyal medyadaki bir kadın platformu hesabından, boşandığı eski eşinin cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü bir videosu yayınlandı.

Taşkıran, videoda, "Ben eşimden 3 sene önce ayrıldım. Dört yaşında bir kızımız var. Eski eşim beni halen tehdit ediyor. Küfürler ediyor, 'Seni öldüreceğim.' diyor. Bundan bir sene önce kendisinden dayak yedim. Kamera kayıtları olmadığı için 1 ay yatıp çıkmış. Daha dün kapımıza tekrar geldi. Bana küfürler etti. 'Seni öldüreceğim, seni kimseye yar etmeyeceğim. Senin için 10 sene yatarım.' dedi. Ben öldükten sonra beni sosyal medyada paylaşsalar ne olur ki? Ben kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda ise eski eşi Veysel S'nin tehdit ettiği görüntüler yer aldı.

Taşkıran, 14 Nisan'da, boşandığı eski kocası Veysel S'nin kendisini tehdit ettiğini iddia ederek aynı gün içinde Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine başvurdu ve eski kocası hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, eski eşini öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen şüpheliyi Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Öte yandan, şüpheli Veysel S'nin 15 Nisan'da yürürlüğe giren infaz düzenlemesinden önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA