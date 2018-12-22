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  3. Boşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldüren şüpheli: Uygunsuz yakaladım (2)

Boşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldüren şüpheli: Uygunsuz yakaladım (2)

Konya'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandıktan sonra birlikte yaşamayı sürdürdüğü Hediye İnanç (34) ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak...

Boşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldüren şüpheli: Uygunsuz yakaladım (2)

TUTUKLANDI

Konya'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandıktan sonra birlikte yaşamayı sürdürdüğü Hediye İnanç (34) ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet Güzel (44), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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