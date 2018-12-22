Boşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldüren şüpheli: Uygunsuz yakaladım

KONYA'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Hediye İnanç (34) ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet G. (44) yakalandı. Psikolojik sorunları nedeniyle 1 yıl önce malulen emekli edilen Mehmet G., boşandığı, ancak dini nikahla hala birlikte yaşadığını belirttiği İnanç ile Semi Oğuz Deniz'i uygunsuz halde yakaladığını, çıkan kavgada bıçaklayıp öldürdüğünü söyledi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet G. geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet G., İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı.

Bir süre sonra çevre sakinleri, iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi. İçeri giren Sucu, İnanç ve Deniz'i kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılardan Hediye İnanç, kurtarılamadı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Deniz ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Cinayetlerin ardından soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet G.'nin gidebileceği adresleri tespit etti. Yapılan baskınlarla Mehmet G. yakalanıp, gözaltına alındı.

UYGUNSUZ HALDE BASTIM

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet G., ilk ifadesinde Hediye İnanç ile maddi sıkıntılar nedeniyle 7 yıl önce anlaşmalı olarak boşandıklarını ancak imam nikahlı olarak beraber yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Mehmet G., "2 çocuğumuz var. Eşimin bazı hareketlerinde şüpheleniyordum. Akşam Hediye'yi takip ettim. Bir iş yerine girdiğini gördüm. Bir süre sonra iş yerinin önüne gidip kapalı olan kepenkleri zorlayarak açtım. İçeri girdiğimde Hediye ve Semi Oğuz'u uygunsuz halde gördüm. Aramızda tartışma çıktı. Semi Oğuz üzerime sandalye attı. Ben de yanımda getirdiğim bıçakla onlara saldırdım. Olaydan sonra bıçağı bir yere attım ve o bölgeden uzaklaştım" dedi.

Emniyetteki işlemleri süren Mehmet G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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DHA