Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, Dağçeşme Mahallesi TOKİ konutları yanındaki boş arazide, Özlem G. (25), evinden çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu eşi T.G.'nin (27) bıçaklı saldırısına uğradı. Çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan genç kadın, 112 Acil Servisi tarafından kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan T.G.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA