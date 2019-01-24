Boşanma aşamasında olduğu eşini cam bardakla yaraladı

Çankırı'da bir markette çalışan genç kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından cam bardakla yüzünden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdal K., boşanma aşamasında olduğu eşi Nagihan K.'nin (26) çalıştığı markete geldi. İddiaya göre ölümle tehdit ettiği kadına cam bardakla saldıran Erdal K., onu darp ederek yüzünden yaraladı. Yaralanan kadın, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA