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  3. Boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında vurdu!

Boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında vurdu!

Kocaeli'nde gerçekleşen korkunç olayda, Y.C., boşanma aşamasında olduğu G.C. adlı kadına sokak ortasında tabancayla ateş etti. G.C. hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan boşanma aşamasında olduğu kişi çevredekilerin yakalamasıyla gözaltına alındı.

Boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında vurdu!

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki öğle saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki Hanedan Sokak'ta gerçekleşti. G.C. adlı kadın, çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönen boşanma aşamasında olduğu eşi Y.C. ile sokakta karşılaştı ve ikili arasında tartışma çıktı. Y.C., yanında taşıdığı silahla G.C.'ye ateş etti. Saldırgan, çevredekiler tarafından yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı G.C., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı.

MÜDAHALE EDEN VATANDAŞA 'YAKLAŞMAYIN VURURUM' DEMİŞ

Olay sırasında Y.C.'ye müdahale eden vatandaş Murat Yeter, "Abla, can havliyle ağabeyin elindeki silaha sarıldı. Kapının önündeydim, silah ile ablanın sesini duydum. O sırada 'Ne oluyor?' dediğim anda ağabey, silahı bana da doğrulttu, 'Yaklaşma vururum´ dedi. O ara dikkati dağılınca abla, ağabeyin elindeki silaha vurdu ve silah önüme düştü. Silahı aldım, evimin bahçesine attım. Ondan sonra mahalleden arkadaşlar geldi, ağabeyin ayağı takılıp düştü. Abla da zaten yaralıydı, ambulansı aradık. Polisler geldi, ağabeyi polise teslim ettik" dedi.

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