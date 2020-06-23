Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kadından şok ifade: ''Eşim kendi kendini öldürdü''

Adana'da boşanma aşamasında olan eşini tartışma esnasında bıçakladığı öne sürülen kadının ifadesi duyanları şaşırttı. Kadın ifadesinde kocasının bıçağın sapıyla kendisine vurduğu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kestiğini ve bu yüzden öldüğünü açıkladı.