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  3. Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini mahkeme çıkışı delik deşik etti!

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini mahkeme çıkışı delik deşik etti!

Bilecik'te şiddetli geçimsizlik yüzünden eşi ile boşanma aşamasındaki Onur Acar isimli kişi, adliyedeki dava sonunda mahkeme çıkışında elindeki pompalı tüfekle eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'ı kurşun yağmuruna tuttu. Durumu gören polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken yaralı kişiler hastaneye kaldırıldı.

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16 Kasım 2020 Pazartesi 15:15
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