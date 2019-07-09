Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca, yakalandı

Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşine penceren ateş açarak ağır yaralayan koca, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Şamdan Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. S., boşanma aşamasında olduğu Y. S.'nin (40) yaşadığı binaya geldi. Karısının içeride oturduğunu gören koca, pencerenden yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Şüpheli koca kaçarken, ağır yaralanan kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüpheli kent merkezinde İstasyon Caddesi civarında yakalandı. Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öteyandan ağır yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA