Boşanma aşamasındaki kadın eşini vurup kendini balkondan attı!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 56 yaşındaki Nevin D. isimli bir kadın, boşanma aşamasındaki 54 yaşındaki eşi Cengiz D.'yi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahla yaraladı. Ardından 7. kattan kendini atan kadın yaşamını yitirirken ağır yaralanan Cengiz D. ise hastaneye kaldırıldı.