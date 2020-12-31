Boşanma aşamasındaki kadın kendini 8. kattan boşluğa bıraktı!
Kayseri'nin Talas ilçesinde 37 yaşındaki Filiz T. isimli bir kadın, misafirliğe gittiği 8. kattaki evin balkonundan aşağı atlayarak intihar etti. Eşiyle boşanma aşamasındaki olan kadının cesedi gelen 112 ekibi tarafından morga kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise soruşturma başlatıldı.
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31 Aralık 2020 Perşembe 15:27
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