Boşanma aşamasındaki kocası tarafında kaçırılan Şilan Topal olayında Müge Anlı, Kadir Şekeri hatırlattı! ''Gerçekleri konuşmak lazım''

ATV'de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla evinin önünden kaçırılan Şilan Topal olayını işliyor.

22 yaşındaki 1 çocuk sahibi kadının sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi alınamazken kadının ailesi ise kızının bulunması için Müge Anlı'dan yardım bekliyor.

KADİR ŞEKER OLAYINI HATIRLATTI “GERÇEKLERİ KONUŞMAK LAZIM” DİYEREK UYARDI

Canlı yayında da gösterilen Şilan Topal’ın kaçırılma anına güvenlik görüntülerini izleyen ve olay anını yorumlayan Müge Anlı, orada bulunan 2 erkek komşunun olaya müdahale etmemesine karşı şu ifadelerde bulundu:

“Bazı kararlar veriliyor, verilen bu kararlar tüm toplumu etkiliyor. İşte Kadir Şeker olayı. Orada 2 adam var, hiç müdahale etmiyor. Eskiden olsa şu adamlara neden müdahale etmiyorsunuz diye laf söylerdim. Şimdi artık onu söylemiyorum, ben bunu söylemiyorsam, işte bu da verilen kararların etkisidir. Ne oldu? İşte orada kadına yardım edeyim derken çocuk hiç alakası olmadığı bir konuda içeride yatıyor, eee şimdi de ben kendi eşim de olsa çocuğum da olsa derim ki; “Oğlum kendi canına bak hiç alakan olmadığı yerde seni mi hapse atsınlar” derim bunları. Gerçekleri konuşmak lazım.” dedi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.