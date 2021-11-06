Boşanma ile başlayan iki ailenin husumeti faciayla bitti! 4 ölü 1 yaralı!

Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından iki aile arasında husumet bulunuyordu. Aralarında geçmişe dayalı borç- alacak anlaşmazlığı olan iki aile arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla birlikte daha da arttı. Bu akşam saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana gelen olayda, Fatma Mercanın babası husumetli olduğu karşı aileye tabancayla ateş ederek 4 kişinin ölümüne neden oldu.

ARACIN ÖNÜNÜ KESİP KURŞUN YAĞDIRDI

03 EL 524 plakalı otomobiliyle, 03 BG 792 plakalı karşı aracı takibe alan Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, içerisinde Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan’ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu otomobilin önünün kesti. Daha sonra aracından inen İsmail Kınçak, karşı araca kurşun yağdırdı.

Silahlı saldırı sonrasında Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ağır yaralandı. İsmail Kınçak ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

4'Ü ÖLDÜ, 1'İ AĞIR YARALI

Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ve polis ekipleri yaralı 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Hastanedeki tedavilerine rağmen Mevlüt Mercan, Şefika Mercan, Hanife Mutlu ile Hatice Mercan yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Yusuf Mercan ise yoğun bakım servisine alındı. Saldırıda şans eseri herhangi bir yara almayan Hatice Mercan’ın 1 yaşındaki kızı da tedbir amaçlı tedavi altına alındı. Jandarma, zanlı İsmail Kınçak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

"GELDİĞİMİZDE 5 YARALI VARDI"

Çıkrık beldesi Erenler Mahallesi Muhtarı Bekir İşlek beldede yapılan yardımları dağıttıkları sırada haber geldiğini ve olay yerine geldiklerini anlatarak, "Vatandaşın biri haber etti. Geldiğimizde baktık 5 yaralı vardı. Ambulansa bindirdik, hastaneye yolladık. Önceden gelen bir husumet vardı bunların arasında. Dünür oldular, kız alıp verme meselesinden boşanma olayı oldu. Böyle olunca husumet girdi araya" dedi.

Olayı öğrendiğinde esnada Afyonkarahisar merkezde bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Recep Küçükkayar ise "Durumu burada öğrendim ben. 4 ölü, 1 yaralı var" şeklinde konuştu.

EVE GELEN İCRA HUSUMETİ BÜYÜTTÜ

Aileleri yakından tanıyan kişilerin verdiği bilgilere göre Fatma Mercan’ın, ayrıldığı eşinin ailesinden evliyken borç aldığı, boşanmanın ardından kayınpeder Mevlüt Mercan’ın senedi icraya verdiği, bu nedenle İsmail Kınçak’ın evine icra geldiği ve iki aile arasındaki husumetin büyüdüğü öğrenildi. Boşanan çiftin 2 çocuklarının olduğu ve velayetlerinin ise annede bulunduğu kaydedildi.