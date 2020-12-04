Boşanma süreci devam ederken eve sevgilisini davet etti! Mahkeme acımadı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde boşanma kararı alan çift ayrı yaşamaya başladı. Bu süreçte koca, dava sürerken babasının evinde kalmaya başladı. Sadece kıyafet ve eşya almak için eve gelen koca bir gün kapı açılmayınca polis çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapıya vurdu ancak kadın kapıyı açmadı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla içeri giren ekipler ve koca evin balkonunda saklanan bir erkekle karşılaştı.

KOCA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kocanın şikayeti üzerine, evde bulunan erkek hakkında dava açıldı. Altıntaş Asliye Ceza Mahkemesinde, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan yargılanan sanığın beraatine karar verildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 17. Ceza Dairesine geldi.

MAHKEME 'EŞLER AYNI HAKKA SAHİP' DEDİ

Dairenin gerekçesinde, Ceza Genel Kurulu, ilgili daire kararları ve doktrin görüşleri karşısında, boşanma davası devam ederken mahkemece ortak ikametgahın, eşlerden birinin oturmasına tahsis edilmesi, diğerinin evde kalmasını yasaklayan bir tedbir kararının veya bunun benzeri bir ayrılık kararının bulunmaması gibi durumlarda, ortak ikametgah üzerinde, her iki eşin aynı seviyede ve aynı hakka sahip oldukları vurgulandı.

EV ORTAK İKAMET OLARAK KABUL EDİLDİ

Gerekçede, somut olayda, erkek eşin, boşanma davası sürecinde babasının evinde kalmaya, zaman zaman gelip ortak ikametgahtaki eşyalarını almaya devam etmesinin, ortak ikameti birlikte kullanma ve kullanımında hak sahibi olma sıfatını ortadan kaldırmayacağı belirtildi.

SEVGİLİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Sanığın konutuna girmesi konusunda eşin gösterdiği rızanın meşru bir amaca yönelik olmadığı ifade edilen gerekçede, dolayısıyla geçerli veya varsayılan bir rızası bulunmadığından katılanın gece vakti konut dokunulmazlığının ihlal edildiğinin kabulünün gerekeceği kaydedildi. Gerekçede, bu nedenlerle sanık hakkında konut dokunulmazlığının ihlali suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği halde yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesinin bozmayı gerektirdiği vurgulandı.