Boşanmak aşamasındaki karısını ve avukatı silahla ağır yaraladı

Bursa'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve avukatını silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde saat 15.00 sularında Avukat Berrin Bayam'ın evinde 12 yıldır yardımcı olarak çalışan kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu başından yaralandı. Şahıs, silah seslerini duyan ve üst kattan aşağıya inen Bayam'ı ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan iki yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs ise suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA