Boşanmak istediği eşini çocuklarının gözü önünde ezerek öldüren cani koca tutuklandı!
Ordu'da İ.P, isimli bir şahıs, eşinin boşanma isteğine karşılık, talihsiz kadını sokak ortasında çocuklarının gözü önünde minibüsüyle ezerek katletmişti. Katil koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korkunç olay, geçtiğimiz gün Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşanmak istediğini söyleyen kadın, vicdansız kocasının dehşetiyle karşılaştı. Merkez Caddesi üzerinde çocuklarıyla yürüyen kadına, hırsından gözü dönmüş koca İbrahim P., minibüsüyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalan kadın 4 çocuğunun gözleri önünde hayatını kaybetti.
CANİ KOCA TUTUKLANDI
Korkunç olay sonrası hakim karşısına çıkarılan İbrahim P. (47), İlçe Emniyet Müdürlüğünde sona eren sorgusunun ardından Korgan Adliyesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan katil koca, tutuklanarak Ünye Cezaevi'ne gönderildi.