Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihara kalkıştı (3)
Edirne'nin Havsa ilçesinde, ablasının yanında bulunan ve boşanma davası açan eşi Kübra Olgun Şahin'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla...
KOCA DA ÖLDÜ
Edirne'nin Havsa ilçesinde, ablasının yanında bulunan ve boşanma davası açan eşi Kübra Olgun Şahin'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla kendisine ateş açan Emre Şahin, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
DHA
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