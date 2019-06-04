Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede (2)
Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde eşi Dilek Ülüs'ü pompalı tüfekle karnında vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs,...
TUTUKLANDI
Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde eşi Dilek Ülüs'ü pompalı tüfekle karnında vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, savcılık sorgusunun ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Süleyman Ülüs, yargılama sonunda tutuklandı.
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DHA
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