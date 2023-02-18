Bosko Boskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Boskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bosko Boskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bosko Boskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bosko Boskovic 14 Nisan 2001 tarihinde Ljubuški şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Boško Bošković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bosko Boskovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4Footballers yapmaktadır. Bosko Boskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bosko Boskovic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bosko Boskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bosko Boskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bosko Boskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bosko Boskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında GOSK Gabela

2 Ağu 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb II

1 Şubat 2021 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb II

31 Ağu 2021 yılında NK Krsko

18 Ocak 2022 yılında Din. Zagreb II

14 Şubat 2022 yılında Rudar Velenje

30 Haziran 2022 yılında Din. Zagreb II

5 Temmuz 2022 yılında Rudar Velenje

Bosko Boskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bosko Boskovic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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