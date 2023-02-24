Bosko Guzina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Guzina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bosko Guzina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bosko Guzina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bosko Guzina 30 Nisan 1996 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Boško Guzina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bosko Guzina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bosko Guzina, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bosko Guzina'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bosko Guzina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bosko Guzina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bosko Guzina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bosko Guzina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zarkovo

1 Ocak 2017 yılında Rad Belgrad

7 Şubat 2018 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2018 yılında Rad Belgrad

13 Temmuz 2018 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2019 yılında NK Lukavec

28 Ocak 2020 yılında FK Bokelj

4 Ocak 2021 yılında Mornar Bar

17 Ocak 2023 yılında OSK Igalo

Bosko Guzina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bosko Guzina şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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