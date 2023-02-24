Bosko Ljumovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Ljumovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bosko Ljumovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bosko Ljumovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bosko Ljumovic 28 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bosko Ljumovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bosko Ljumovic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bosko Ljumovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bosko Ljumovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında OFK Titograd
29 Temmuz 2022 yılında Kom Podgorica
Bosko Ljumovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bosko Ljumovic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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