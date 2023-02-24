Bosko Ljumovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Ljumovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bosko Ljumovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bosko Ljumovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.