Bosko Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Milosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bosko Milosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bosko Milosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bosko Milosavljevic 6 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bosko Milosavljevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bosko Milosavljevic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bosko Milosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bosko Milosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Radn. Nis U19
Bosko Milosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bosko Milosavljevic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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