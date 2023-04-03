Bosko Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Milosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bosko Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bosko Milosavljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.