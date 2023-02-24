Bosko Radovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Radovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bosko Radovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bosko Radovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bosko Radovic 8 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Boško Radović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bosko Radovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bosko Radovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Bosko Radovic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bosko Radovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bosko Radovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bosko Radovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bosko Radovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Famos Vojkovici

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

9 Ağustos 2017 yılında Sutjeska Foca

1 Temmuz 2019 yılında FK Drina HE Visegrad

21 Şubat 2020 yılında Sutjeska Foca

Bosko Radovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bosko Radovic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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