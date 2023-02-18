Bosko Vrastanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Vrastanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bosko Vrastanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bosko Vrastanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bosko Vrastanovic 22 Nisan 1995 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Boško Vraštanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bosko Vrastanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bosko Vrastanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bosko Vrastanovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bosko Vrastanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bosko Vrastanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bosko Vrastanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bosko Vrastanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Seligenport. II

1 Ocak 2015 yılında Jedinstvo Vla

1 Temmuz 2015 yılında Radnicki Obrenovac

5 Temmuz 2017 yılında FK Indjija

1 Şubat 2020 yılında Sindjelic Bg

19 Temmuz 2020 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2022 yılında Macva

Bosko Vrastanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bosko Vrastanovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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