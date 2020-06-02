Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Radoncic istifa etti

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Radoncic, düzenlediği basın toplantısında, hükümet ortakları ile özellikle göçmen krizinin çözümü ve bazı Pakistan vatandaşı göçmenlerin sınır dışı edilmesi noktasında farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Devlet düzeyindeki Demokratik Eylem Partisi (SDA), Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ve Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) hükümetinin daha uzun süre işlevsel kalamayacağını savunan Radoncic, hükümetin bu üç parti arasındaki ilişkilerin ''esiri'' olduğu belirtti.

Çin'den satın alınan solunum cihazları ile ilgili devam eden yolsuzluk soruşturmasına da değinen Radoncic, yargıya yapılan baskının kabul edilemez olduğunu ve birilerinin bu yolsuzlukla ilgili hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

İstifa etmesinin gerekçesi olarak Bosna Hersek içindeki bazı stratejik konularda farklı siyasi yaklaşımlara sahip olmasını gösteren Radoncic, "Sebeplerim tamamen prensiplerimle alakalı. Herhangi bir kızgınlık, gerginlik ya da polemik söz konusu değil." dedi.

Bugün öğleden sonra Bakanlar Konseyi toplantısı olduğunu anımsatan Radoncic, toplantı sonrasında istifasını sunacağını ve o andan itibaren artık bakan olmayacağını bildirdi.

SDA, HDZ ve SNSD'nin parlamentoda yeterli çoğunluğa sahip olduğunu aktaran Radoncic, başkanlığını yaptığı Daha İyi Gelecek Birliğinin (SBB) artık hükümetin bir parçası olmadığını sözlerine ekledi.

Bosna Hersek'teki mevcut hükümet, seçimden tam 14 ay sonra 23 Aralık 2019'da kurulmuştu.





Kaynak: AA