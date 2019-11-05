Bosna Hersek Yatırım Ajansı iş birliği için Bursa’ya geldi

Bosna Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı (FIPA), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Bursalı firmaların dış ticaret hacmini artırmak için önemli projeleri hayata geçiren BTSO, Bosna Hersek Yatırım Ajansı uzmanlarını ağırladı. Bursalı firmalarının da iştirakiyle "Bosna'da Yatırım ve Ticaret Fırsatları" semineri gerçekleştirildi. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa'nın Balkan ülkeleriyle güçlü ve derin bağlara sahip olduğunu söyledi. 650 yıllık bir geçmişe uzanan bu kuvvetli bağların ekonomiye de mutlaka yansıması gerektiğini belirten Şener, Bursa'nın Balkan ülkeleriyle ticaretini her geçen dönem güçlendirdiğini kaydetti. 200'ün üzerinde Bursalı firmanın Bosna Hersek ile ticaret yaptığını dile getiren Şener, Bursa'dan Bosna Hersek'e 17 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Şener, "Bosna Hersek, Balkan ülkeleri arasında bizim en önemli ticaret partnerlerimizin başında geliyor. Bursa ve Balkan ülkeleri ortak geçmişinin ve coğrafi yakınlığının getirdiği avantajları daha fazla kullanmalı ve işbirliklerini güçlendirmelidir. Bu noktada BTSO olarak iş dünyamızın dünyaya açılması noktasında birçok makro projeyi hayata geçirdik. Balkan ülkeriyle ticaret hacmimizi artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Adis Alagic, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği pazarına olan yakınlığından dolayı yatırımcılara ciddi avantajlar sunduğunu dile getirdi. Bosna Hersek'in bölge kapsamında en istikrarlı para birimi ve en düşük enflasyon oranına sahip olduğunu ifade eden Alagic, "Hükümetimiz kalkınma yatırımlarının artması yönünde reform süreçleri yoluyla iş ortamının geliştirilmesi hususunda oldukça kararlı bir tutum sergiliyor" diye konuştu.

FIPA Başkanı Gordan Milinic, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Bosna Hersek'in yabancı yatırımcıları çekmek için çalışmalar yaptığını ve ülkenin yatırım yapmak hususunda uygun bir ortam olduğunu ifade eden Bilinic, "Yatırımcıların yüzde 80'inin ilk yatırımlarının ardından ikinci kez yatırım yaptığını gözlemledik. Doğal kaynaklar, nitelikli işgücü, yabancı yatırımcılara gösterilen yakın ilgi, Serbest Ticaret Anlaşmaları, makro-ekonomik anlamda stabil duruş ve ithalat-ihracat açısından kolay rejim özellikleri Bosna Hersek'in yabancı yatırımcıları çeken en önemli özellikleri. Ülkemizin bu yıl en önemli iki hedefi işsizliği düşürmek ve yabancı yatırımcılar ile ortaklıklar kurmak. Bursa ile Bosna Hersek arasında ticari iş birliğinin yeni bağlantılarla daha da güçlenmesini hedefliyoruz" dedi.

FIPA Yatırım Geliştirme Ofisi Direktörü Nina Pobric, Bosna Hersek'te Yatırım Fırsatları konulu sunum gerçekleştirdi. Bosna Hersek ekonomisi ile ilgili bilgiler paylaşan Pobric, Türkiye'nin Bosna Hersek'e yatırım yapan ülkeler arasında 11'inci sırada olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA